Баку призывает жителей Ханкенди не поддерживать формирования ВС Армении

Опубликовано: 13:44, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минобороны Азербайджана призывает армян в Ханкенди не приближаться к военным объектам формирований ВС Армении. В то же время, указали в ведомстве, на Лачинской дороге и в других направлениях открыты гуманитарные коридоры.

Власти Азербайджана обратились к гражданскому населению Ханкенди, соответствующее заявление опубликовало Минобороны Азербайджана.

"Учитывая размещение формированиями вооруженных сил Армении огневых средств вблизи жилых кварталов, призываем гражданское население на местах держаться подальше от военных объектов и не поддерживать формирования вооруженных сил Армении"

– МО АР

В ведомстве обратили внимание на то, что сообщение такого содержания были направлены армянам Ханкенди в SMS-сообщениях. Для информирования населения используются громкоговорители и информационные листовки.

В министерстве уточнили, что административные, социальные, образовательные, медицинские, религиозные и прочие объекты, которые должны быть в безопасности согласно законам АР и нормам международного права, будут защищены, их возьмут под охрану.

"Женщинам, детям, пожилым людям, а также лицам с ограниченными физическими возможностями и больным будет оказана необходимая медицинская помощь, они будут обеспечены питьевой водой и продуктами питания. В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и пункты приема"

– министерство

Напомним, в данный момент в Карабахском регионе АР проводятся локальные антитеррористические мероприятия с использованием исключительно высокоточного оружия, которое обращено только против легитимных военных целей и военной инфраструктуры.