Баку примет юбилейную Каспийскую конференцию SPE в конце ноября

Опубликовано: 14:45, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Общество инженеров и нефтяной промышленности через несколько месяцев проведет в столице Азербайджана конференцию, на которой будут обсуждаться передовые технологии в нефтяной и газовой отрасли. Она состоится в двадцатых числах ноября.

В Баку с 20 по 23 ноября пройдет 10-я юбилейная техническая Каспийская конференция SPE. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

В нынешнем году на мероприятии будут обсуждаться последние передовые технологии в разведке и добыче нефти и газа.

"Основное внимание будет уделено восстановлению связей и решению новых вызовов в отрасли"

– рассказали в обществе

Ожидается, что на конференцию приедут более 500 экспертов и специалистов в области разведки и добычи.