Баку примет юбилейную Каспийскую конференцию SPE в конце ноября

Общество инженеров и нефтяной промышленности через несколько месяцев проведет в столице Азербайджана конференцию, на которой будут обсуждаться передовые технологии в нефтяной и газовой отрасли. Она состоится в двадцатых числах ноября.
В Баку с 20 по 23 ноября пройдет 10-я юбилейная техническая Каспийская конференция SPE. Об этом пишут азербайджанские СМИ.
В нынешнем году на мероприятии будут обсуждаться последние передовые технологии в разведке и добыче нефти и газа.
"Основное внимание будет уделено восстановлению связей и решению новых вызовов в отрасли"
– рассказали в обществе
Ожидается, что на конференцию приедут более 500 экспертов и специалистов в области разведки и добычи.