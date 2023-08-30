РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Баку примет юбилейную Каспийскую конференцию SPE в конце ноября

Баку примет юбилейную Каспийскую конференцию SPE в конце ноября
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Общество инженеров и нефтяной промышленности через несколько месяцев проведет в столице Азербайджана конференцию, на которой будут обсуждаться передовые технологии в нефтяной и газовой отрасли. Она состоится в двадцатых числах ноября.

В Баку с 20 по 23 ноября пройдет 10-я юбилейная техническая Каспийская конференция SPE. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

В нынешнем году на мероприятии будут обсуждаться последние передовые технологии в разведке и добыче нефти и газа.

"Основное внимание будет уделено восстановлению связей и решению новых вызовов в отрасли"

– рассказали в обществе

Ожидается, что на конференцию приедут более 500 экспертов и специалистов в области разведки и добычи.

Академическая иудаика возрождается на Кавказе

Академическая иудаика возрождается на Кавказе

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
940 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version