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Академическая иудаика возрождается на Кавказе

"Вестник Кавказа"
Академическая иудаика возрождается на Кавказе
30-31 августа в Баку пройдет международная конференция по истории и культуре горских евреев "Наследие и культура евреев Северного и Восточного Кавказа" с участием именитых исследователей из России, Азербайджана и Израиля. Заседания конференции будут проходить в Азербайджанском университете языков.

Кроме университета организаторами научного форума выступают Бар-Иланский университет (Израиль), Международный центр мультикультурализма в Баку, Ашкелонский академический колледж (Израиль), Азербайджанский институт теологии. Партнер конференции — Международный фонд горских евреев "СТМЭГИ".

Конференция станет значительной вехой в исследовании истории, культуры, языка горских евреев и еврейских общин Восточного и Северного Кавказа в целом. В советские годы в условиях государственного антисемитизма все сферы гуманитарного знания, связанные с еврейской цивилизацией, практически не имели возможности развиваться. Сегодня же мы видим возрождение академической иудаики на постсоветском пространстве, и я очень рассчитываю на молодое поколение исследователей, которые своими открытиями привлекут к изучению истории и культуры горских евреев широкое внимание

- говорит президент фонда "СТМЭГИ", вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Среди участников международной конференции:

  • Шимон Охайон — директор центра изучения истории и культуры сефардского и восточного еврейства Бар-Иланского университета;
  • Камаль Абдуллаев — ректор Азербайджанского университета языков;
  • Светлана Амосова — директор Исследовательского центра Еврейского музея и центра толерантности;
  • Валерий Дымшиц — глава научного центра "Петербургская иудаика" Европейского университета в Санкт-Петербурге;
  • Раван Хасанов — директор Международного центра мультикультурализма;
  • Шимон Шарвит — ректор Ашкелонского академического колледжа;
  • Агиль Ширинов — ректор Азербайджанского института теологии;
  • Зехавит Гросс — декан педагогического факультета Бар-Иланского университета;
  • Любовь Соловьева — старший научный сотрудник отдела Кавказа Института этнологии и антропологии РАН;
  • Татьяна Агранат — ведущий научный сотрудник Институт языкознания РАН.

Работа двухдневного научного форума будет разбита на секции:

  • "Обычаи и традиции",
  • "Национальная и этническая идентичность",
  • "Евреи Кавказа в современную эпоху",
  • "Горские евреи во время Второй мировой войны",
  • "Культура и искусство",
  • "Евреи в Азербайджане",
  • "Источники по изучению евреев Кавказа".

Одна из ключевых секций пройдет по теме "Язык и этническая идентичность". Организаторы надеются, что конференция станет очередным этапом в возрождении интереса, в том числе научных специалистов, к горско-еврейскому языку джуури.

Рабочие языки конференции — английский, русский и иврит.

Напомним, в конце июня в России появились первые в мире дипломированные магистры по этому языку. Они защитили диссертации по магистерской программе высшего профессионального образования "Язык и культура еврейских диаспор" в Российском государственном университете (РГУ) им. А.Н. Косыгина. Некоторые из этих молодых ученых также примут участие в конференции в Баку.

В мире появились первые магистры по горско-еврейскому языку

В мире появились первые магистры по горско-еврейскому языку

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