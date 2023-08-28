Академическая иудаика возрождается на Кавказе

Кроме университета организаторами научного форума выступают Бар-Иланский университет (Израиль), Международный центр мультикультурализма в Баку, Ашкелонский академический колледж (Израиль), Азербайджанский институт теологии. Партнер конференции — Международный фонд горских евреев "СТМЭГИ".
Конференция станет значительной вехой в исследовании истории, культуры, языка горских евреев и еврейских общин Восточного и Северного Кавказа в целом. В советские годы в условиях государственного антисемитизма все сферы гуманитарного знания, связанные с еврейской цивилизацией, практически не имели возможности развиваться. Сегодня же мы видим возрождение академической иудаики на постсоветском пространстве, и я очень рассчитываю на молодое поколение исследователей, которые своими открытиями привлекут к изучению истории и культуры горских евреев широкое внимание
- говорит президент фонда "СТМЭГИ", вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев.
Среди участников международной конференции:
- Шимон Охайон — директор центра изучения истории и культуры сефардского и восточного еврейства Бар-Иланского университета;
- Камаль Абдуллаев — ректор Азербайджанского университета языков;
- Светлана Амосова — директор Исследовательского центра Еврейского музея и центра толерантности;
- Валерий Дымшиц — глава научного центра "Петербургская иудаика" Европейского университета в Санкт-Петербурге;
- Раван Хасанов — директор Международного центра мультикультурализма;
- Шимон Шарвит — ректор Ашкелонского академического колледжа;
- Агиль Ширинов — ректор Азербайджанского института теологии;
- Зехавит Гросс — декан педагогического факультета Бар-Иланского университета;
- Любовь Соловьева — старший научный сотрудник отдела Кавказа Института этнологии и антропологии РАН;
- Татьяна Агранат — ведущий научный сотрудник Институт языкознания РАН.
Работа двухдневного научного форума будет разбита на секции:
- "Обычаи и традиции",
- "Национальная и этническая идентичность",
- "Евреи Кавказа в современную эпоху",
- "Горские евреи во время Второй мировой войны",
- "Культура и искусство",
- "Евреи в Азербайджане",
- "Источники по изучению евреев Кавказа".
Одна из ключевых секций пройдет по теме "Язык и этническая идентичность". Организаторы надеются, что конференция станет очередным этапом в возрождении интереса, в том числе научных специалистов, к горско-еврейскому языку джуури.
Рабочие языки конференции — английский, русский и иврит.
Напомним, в конце июня в России появились первые в мире дипломированные магистры по этому языку. Они защитили диссертации по магистерской программе высшего профессионального образования "Язык и культура еврейских диаспор" в Российском государственном университете (РГУ) им. А.Н. Косыгина. Некоторые из этих молодых ученых также примут участие в конференции в Баку.