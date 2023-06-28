В мире появились первые магистры по горско-еврейскому языку

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В мире появилось пять первых дипломированных магистров по возрождающемуся языку горских евреев - древнему джиуури. Расскажем, что это за язык, а также кто такие горские евреи, сколько их в России, где они живут и какую религию исповедуют.

Кто такие горские евреи

Горские евреи — один из субэтносов еврейского народа, происходящий от иранских евреев, которые переселились на территорию Восточного Кавказа в раннем Средневековье. Их исконная территория проживания — юг Дагестана и север Азербайджана. В культурном плане они во многом близки соседним народам Кавказа (азербайджанцам, лезгинам, другим этносам Дагестана), но по религии не отличаются от остальных групп евреев. Сейчас большинство горских евреев проживает в Израиле (примерно 100 тысяч). В России и Азербайджане их суммарно насчитывается около 20-30 тысяч человек.

На каком языке говорят горские евреи

Джуури принадлежит к западной подгруппе иранской группы индоевропейской языковой семьи, он восходит к древнеперсидскому и ивриту. Традиционно на нем говорили горские евреи современных Азербайджана, Дагестана, Кабардино-Балкарии. Сейчас носители языка живут во многих странах мира, на всех континентах. На днях в Москве, в Российском государственном университете (РГУ) им. А.Н. Косыгина защитили диссертации первые выпускники магистерской программы высшего профессионального образования "Язык и культура еврейских диаспор".

Программа "Язык и культура еврейских диаспор"

Программа "Язык и культура еврейских диаспор" — первый опыт академического преподавания дисциплин по языку, литературе и культуре горских евреев, до сих пор не имевший аналогов в мировой университетской практике. Курс, обучение по которому длится два года, открылся в 2021/2022 учебном году по инициативе Международного фонда горских евреев СТМЭГИ, получившего на проект по сохранению, изучению и популяризации языка джуури грант президента России.

Специалисты по языку джуури

На защите свои диссертации экзаменационной комиссии представили пятеро выпускников программы:

Олег Михайлов (исследование театра на джуури)

Марта Пашаева (названия религиозных праздников и обрядов на джуури)

Рина Шкуропатская (деятельность по развитию и сохранению языка джуури)

Мариэтта Шуминова (влияние Талмуда на развитие языка джуури)

Сабина Якубова (сравнение джуури и идиша).

В экзаменационной комиссии помимо преподавателей вуза заседал президент фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев.

Для меня было крайне важно воочию увидеть, как джуури заслуженно становится объектом научных исследований и полноправно входит в число изучаемых в вузах филологических дисциплин. Ведь вернуть ему статус родного и разговорного языка для всех горских евреев — одна из первостепенных задач фонда СТМЭГИ. Экзаменационная комиссия единодушно отметила исключительно высокий уровень всех представленных участниками научных работ, актуальность их тем и ценность собранного исследователями материала, который пополнит собой сокровищницу культуры горских евреев.

- Герман Захарьяев.

Зачем готовят специалистов по джуури?

Программа "Язык и культура еврейских диаспор" была разработана иранистом, исследователем джуури Евгенией Назаровой и этнографом, востоковедом Михаилом Членовым совместно с кафедрой филологии и лингвокультурологии Академии имени Маймонида для выпускников вузов, имеющих дипломы бакалавра или специалиста по филологии.

Одна из задач курса — подготовка специалистов-филологов по языку, литературе и культуре горских евреев — будущих учителей языка, преподавателей вузов, работников СМИ и научных работников-исследователей джуури. По итогам защиты диссертаций двум магистрам было предложено заняться преподаванием на кафедре первокурсникам и второкурсникам языка джуури.

Сферой профессиональной деятельности будущих экспертов станут научно-исследовательские институты, образовательные учреждения, общественные и государственные организации и культурные общинные центры, деятельность которых связана с языком и литературой горских евреев, не только в России, но и в тех разных странах мира, где проживают сегодня многочисленные общины горских евреев.