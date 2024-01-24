Азербайджан в XXI веке: путь Победы

В истории Азербайджана с победой над сепаратизмом завершилась целая эпоха. Она стала возможной благодаря победам страны в других сферах, достигнутым в годы правления президента Ильхама Алиева. Перед началом новой исторической эпохи самое время подвести итоги, с каким наследием Азербайджан начинает жить в условиях мира на Южном Кавказе.

Азербайджан вступил в XXI век с огромным списком глобальных задач по созданию гарантий нерушимости суверенитета республики. Центральной среди них являлась задача восстановления территориальной целостности, деоккупации захваченных войсками Армении территорий, но были и другие – укрепление и совершенствование экономической системы в соответствии с имевшимся у страны потенциалом, наращивание внешнеполитических связей со всеми ключевыми для Южного Кавказа игроками, обеспечение стабильности внутренней ситуации и верховенства закона. От их последовательного и результативного выполнения зависело будущее Азербайджанской Республики.

Сегодня, в начале 2024 года, можно с уверенностью говорить о том, что все эти задачи были выполнены. Новое руководство Азербайджана в лице президента Ильхама Алиева, приняв управление страной в связи с уходом из жизни общенационального лидера Гейдара Алиева, выработало эффективную всеобъемлющую программу азербайджанской внутренней и внешней политики, определившую общий путь республики в новом времени – путь к Победе по всем фронтам. Территориальная целостность Азербайджана восстановлена, агрессор разгромлен и принужден к миру. Во внешнеэкономических контактах страна завоевала авторитет надежного и выгодного партнера и успешно диверсифицирует экономику, используя все имеющиеся возможности. Аналогично, Баку зарекомендовал себя безупречным участником международных отношений на внешнеполитическом треке. Внутренняя ситуация стабильна, права и свободы всех граждан, независимо от их происхождения и взглядов, обеспечены в равной мере.

Внутренняя политика Азербайджана XXI века

Залогом строительства в Азербайджане стабильного и единого гражданского общества – необходимого условия для решения стратегических задач государства, включая победу в Карабахской войне – стала политика развития в стране мультикультурализма. Мирное сосуществование людей разных национальностей и вероисповеданий является традиционным образом жизни граждан Азербайджанской Республики (что сформировано историей и географией страны как места встречи и сотрудничества этносов и конфессий), и в XXI веке эти традиции получили значительную государственную поддержку. Сегодня Азербайджан известен во всем мире как центр мультикультурализма, где множество национальных и религиозных меньшинств проживают в мире и спокойствии, в дружеской, братской среде. В республике бок о бок действуют мечети, христианские церкви и синагоги.

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на уникальность опыта Азербайджана в обеспечении равенства, прав и свобод граждан разных национальностей, религий и убеждений.

"Азербайджан – пожалуй, единственная из постсоветских республик, которая смогла настолько грамотно развести вопросы языка и вопросы строительства нации. В Азербайджане сегодня, безусловно, выстроена гражданская нация, и при этом в мейнстриме отсутствуют какие-либо формы нетерпимости и ненавистнического национализма. Это одно из достижений политики Ильхама Алиева, заложенной еще в XX веке Гейдаром Алиевым, сделавшим очень многое для выстраивания в стране межнационального мира", - сказал он.

"Представители всех национальностей существуют сейчас в рамках единой азербайджанской нации и не конфликтуют друг с другом из-за языка или культурных особенностей. Мы видим, как сохраняются уникальные черты местных национальных меньшинств, их права уважаются и не ущемляются, и все уживаются друг с другом вполне комфортно. В Азербайджане отсутствует разделение людей по национально-культурному признаку, с другой стороны, не производятся попытки максимально перемешать те группы людей, которые этого делать не хотят. В соседних странах с этим есть проблемы, а в Азербайджане – нет", - подчеркнул Алексей Наумов.

"Межнациональный мир в Азербайджане установлен. Это способствует обеспечению порядка и безопасности в стране, из чего следует рост возможностей для государственной работы над важными для общества проблемами. Одним из результатов этой внутренней стабильности стал успешный курс на возвращение собственных территорий – Карабаха и Восточного Зангезура. Я бы сказал, что без межнационального мира мы вряд ли увидели бы Азербайджан таким сильным, каким он является сегодня", - заключил эксперт РСМД.

Власти Азербайджана уделяют значительное внимание не только развитию мультикультурализма внутри республики, но и экспорту его идей. Так, по личной инициативе президента Ильхама Алиева с 2011 года в Баку проводится Всемирный форум межкультурного диалога. Форум организуется в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Советом Европы, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН. Фонд Гейдара Алиева активно продвигает имидж азербайджанской модели мультикультурализма во множестве стран, включая Россию, Италию, Ватикан и Германию. Баку распространяет мультикультурный подход на международные отношения в целом, настаивая на необходимости повсеместного соблюдения норм международного права и уважения национальных интересов всех государств. Благодаря этому подходу Азербайджану удалось в период председательства увеличить значимость Движения неприсоединения и собственный авторитет на мировой арене.

Геополитика Азербайджана XXI века

Фундаментом геополитики Азербайджана является трезвое осознание своих возможностей и целей. Цели, сходящиеся к защите суверенитета республики, перечислены в начале статьи, а возможности определены географией и геологией страны. С точки зрения геологии Азербайджан обладает богатейшими углеводородными ресурсами, а с точки зрения географии – занимает наибольшую часть Южного Кавказа, региона между Черным и Каспийским морями, между Европой и Азией. Благодаря сухопутным границам с Россией, Турцией и Ираном и морской границе с Центральной Азией, он находится на пересечении торговых путей, представляя собой естественный межрегиональный мост по двум направлениям:

"Север-Юг": из России в Иран и далее в Пакистан и Индию;

"Восток-Запад": из Китая и Центральной Азии в Турцию и Евросоюз.

В XXI веке энергетический и логистический потенциал Азербайджана был реализован в виде масштабных международных инфраструктурных проектов, инициированных Баку и воплощенных при его организации и непосредственном участии. Сбалансированная и ответственной внешняя политика руководства республики, в основе которой лежит согласование интересов республики с постоянным ростом спроса на энергоресурсы и эффективную логистику на мировом рынке, сформировала высокую геополитическую ценность Азербайджана в регионе и за его пределами.

Сегодня Азербайджан имеет репутацию надежного экономического партнера, поскольку неукоснительно выполняет все свои обязательства и сообразно развивает собственную инфраструктуру. Не менее важно, что Азербайджан проявляется себя как самостоятельный игрок благодаря постоянным инвестициям в глобальные инфраструктурные проекты и является стабильным государством, гарантирующим безопасность любых проектов, в которых он участвует. Все это – проявления внешнеэкономической стратегии Ильхама Алиева.

В энергетике Азербайджан создал альтернативные маршруты поставок энергоресурсов на мировые рынки, выгодные благодаря безопасности и стабильности их работы. Основным проектом здесь является трубопровод "Южный газовый коридор", с одной стороны, стабилизирующий энергетическую безопасность Европы поставками азербайджанского газа, с другой стороны, повышающий надежность газового экспорта стран Центральной Азии. Не менее важен нефтепровод "Баку-Тбилиси-Джейхан", доставляющий азербайджанскую нефть в Средиземное море. Разработка газового месторождения "Шахдениз-2" является одним из надежных источников диверсификации европейского газового импорта. Азербайджан не останавливается на этом и реализует в настоящее время проект коридора "зеленой" энергии в ЕС по дну Черного моря.

В логистике Азербайджан организовал и построил инфраструктурные проекты в обоих направлениях "Север-Юг" и "Восток-Запад". Международный транспортный коридор "Север-Юг" в ближайшее время позволит России доставлять грузы в Иран, Пакистан и Индию по железной дороге. Железная дорога "Баку-Тбилиси-Карс" открывает кратчайший наземный путь для грузов из Китая и Центральной Азии в Европу при их перевозке как по Черному морю, так и по территории Турции. Она входит в состав проекта Транскаспийского международного транспортного маршрута ("Срединный коридор"), а ТМТМ является не только потенциальным, но и уже действующим участком китайского макрорегионального проекта "Один пояс – один путь".

Необходимо подчеркнуть, что восстановление территориальной целостности Азербайджана и закрытие "карабахского вопроса" являются гарантиями дальнейшего роста геополитической ценности республики. Самостоятельное урегулирование Азербайджаном своих проблем доказало и решимость республики достигать поставленные цели, и умение это делать как в политико-дипломатической, так и в практической плоскости. Устранение конфликтных факторов обеспечило стабилизацию Южного Кавказа и, как следствие, еще большую безопасность проходящей через регион глобальной инфраструктуры. Решение ключевой проблемы позволило Азербайджану направить еще больше сил и финансов на развитие международных экономических проектов.

Экономика Азербайджана в XXI веке

Благодаря диверсификации внешнеэкономической деятельности и реализации собственных энергетических и логистических проектов, в этом году ВВП Азербайджана, согласно прогнозам, вырастет на 2,6%, в то время как мировой ВВП снизится на 2,4%. В будущем году рост экономики республики будет еще выше – 2,8%, при этом инфляция замедлится до 3,9%.

Баку планомерно понижает внешний долг. К концу 2023 года этот макроэкономический показатель составлял уже менее 10% ВВП, а в текущем году он будет сокращен до 7%. Одновременно власти Азербайджана работают над расширением доли ненефтяного сектора экономики – за последние 12 лет он вырос с 48,8% ВВП до 66%. Власти республики не ждут, когда нефтяные ресурсы страны будут исчерпаны, и все больше уделяют внимания возобновляемым источникам энергии. В Азербайджане есть колоссальный потенциал как в солнечной, так и в ветряной генерации, а также в эксплуатации гидроэлектростанций, и новой государственной стратегией стало переформатирование в поставщика "зеленой энергии". Так, в прошлом году запущена первая масштабная солнечная электростанция Гарадагская СЭС мощностью 230 МВт, и запланировано строительство все большего числа солнечных и ветряных станций.

Отвечая на вызовы современности, власти Азербайджана усиливают меры борьбы с климатическими изменениями. В этом году в республике состоится 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP-29. Таким образом республика приобретает новый статус одного из ключевых игроков в международном сотрудничестве по климатическим вопросам. Еще одним показателем авторитета Баку на международной арене является тот факт, что другие претенденты на проведение COP-29 сняли свои кандидатуры в пользу Азербайджана.

Карабахский итог

Все описанные выше победы Азербайджана – в экономике, внешней политике и общественном строительстве – в совокупности сделали возможной историческую победу республики в Карабахской войне и восстановление ее территориальной целостности. Пока продолжались бесплодные переговоры в формате Минской группы ОБСЕ, Азербайджан всесторонне развивал свою армию, устанавливал позитивные отношения со всеми способными оказать влияние на ситуацию силами, наращивал экономику для финансирования потенциальных военных затрат и укреплял народное единство и решимость в освобождении захваченной земли. Поэтому, когда 27 сентября 2020 года начался последний акт Карабахской войны, у специалистов по Южному Кавказу не было сомнений, чем закончатся боевые действия. Они могли закончиться только победой Азербайджана – как и антитеррористические меры 19-20 сентября 2023 года, положившие конец сепаратизму в стране и закрывшие "карабахский вопрос" навсегда.

Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева выиграл Карабахскую войну не только для себя – учитывая общий позитивный эффект от исчезновения источника нестабильности на Южном Кавказе, нужно говорить о том, что от завершения армяно-азербайджанского конфликта выиграл весь регион. Именно такой Азербайджанская Республика и вступает в новую, мирную и стабильную эпоху – страной-победителем, государством-миротворцем и безусловным региональным лидером, уважаемым всеми здоровыми силами, участвующими в жизни Южного Кавказа.