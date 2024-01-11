Станислав Чернявский: Ильхам Алиев – лидер, ведущий нацию от победы к победе

20 сентября 2023 года на Южном Кавказе завершилась историческая эпоха: с выводом остатков ВС Армении с территории Азербайджана в регионе воцарился де-факто мир. Далее региональным государствам и их партнерам и союзникам предстоит решать задачи по сохранению и юридическому закреплению этого мира и по социально-экономическому развитию в послевоенных условиях.

О том, в каком состоянии в новую эпоху входит Азербайджан и какие у республики открываются перспективы, "Вестник Кавказа" поговорил с доктором исторических наук, профессором МГИМО Станиславом Чернявским.

- Станислав Иванович, по вашей оценке, чего удалось добиться Азербайджану в XXI веке?

- В первую очередь, Азербайджан стал непоколебимо самостоятельным государством. В Азербайджане было консолидировано общество, появилась идея азербайджанства и укрепления азербайджанской нации. Это важнейшее достижение республики.

Если мы говорим о государственном устройстве, то я считаю, что можно без всяких натяжек говорить об Азербайджане как о демократической стране. Это действительно правовое государство, созданное большим трудом. За прошедшие годы в нем была выстроена современная демократическая система госуправления с соблюдением правил перехода власти в ходе выборов. Выборы в Азербайджане проходят на очень высоком уровне.

Что касается последних событий, то азербайджанский народ добился важных успехов в решении армяно-азербайджанского конфликта, оккупированные земли были освобождены и вернулись под контроль Азербайджана. Я считаю, что в этом огромная заслуга президента Ильхама Алиева, который сдержал слово, данное не только собственному отцу Гейдару Алиеву, но и всему азербайджанскому народу. Поэтому, если бы я был азербайджанцем, то 7 февраля пошел бы голосовать за Ильхама Алиева на президентских выборах как за освободителя нации и лидер, ведущего нацию от победы к победе.

- Что обеспечило Азербайджану достижение этих результатов?

- Целенаправленная политика руководства Азербайджана, начиная с реформ, которые провел Гейдар Алиевич по возвращении к власти, и продолжая последовательной плановой работой, которая проходит на протяжении 20 лет при Ильхаме Алиеве.

В целом, роль высшего руководства в истории Азербайджанской Республики трудно переоценить, она огромна. В 1990-е Гейдар Алиев не дал разворовать нефтяную промышленность Азербайджана и создал госучреждение, взявшее на себя функцию единого управляющего нефтяными богатствами республики. При Ильхаме страна развивалась и отстраивалась целенаправленно, было принято несколько планов развития, включая 20-летний, и они реализовывались не только в Баку, но и во всех регионах.

Также мы видим постоянный контроль государственной деятельности, внутренней и внешней, со стороны руководства Азербайджана. Это всегда имеет особое значение для любой страны.

- Какие задачи стоят сегодня перед Азербайджаном после закрытия "карабахского вопроса"?

- Основная задача, которая стоит в новое время – и она уже реализуется – развитие освобожденных территорий и обеспечение благополучия населению, которое возвращается в эти районы.

Возможно, не самый главный, но все же насущный вопрос – обеспечение национального примирения между теми армянами, что остаются в Карабахском экономическом районе, и бывшими вынужденными переселенцами, возвращающимися в свои города и села. Я думаю, эта задача тоже очень важная.