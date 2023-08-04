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Азербайджан скорбит вместе с Грузией по погибшим в Раче

Азербайджан скорбит вместе с Грузией по погибшим в Раче
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с грузинским коллегой. Он выразил соболезнования в связи с трагедией на курорте в Шови и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Руководитель азербайджанского МИД Джейхун Байрамов поговорил по телефону со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел АР.

В ходе разговора азербайджанский министр выразил соболезнования всему грузинскому народу в связи со сходом оползня на курорте в Шови, в результате чего погибли десятки человек. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Глава МИД АР подчеркнул, что Азербайджан всегда был рядом с Грузией и готов помочь в ликвидации последствий бедствия и проведении спасательных операций.

Дарчиашвили в свою очередь поблагодарил Байрамова, выразив признательность за солидарность и поддержку.

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