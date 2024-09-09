Премьер-министр Грузии примет участие в COP29 в Баку

Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе прилетит в Баку для участия в COP29. Там он проведет личную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе станет участником предстоящей климатической конференции COP29 в Баку, рассказали грузинские СМИ.

В ходе мероприятия он лично встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Помимо этого, грузинский премьер выступит с речью на саммите лидеров и панельных дискуссиях. Они пройдут в формате круглых столов по различным темам.

Напомним, что COP29 пройдет в столице Азербайджана 11-22 ноября.