Вестник Кавказа

Премьер-министр Грузии примет участие в COP29 в Баку

Премьер-министр Грузии примет участие в COP29 в Баку
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе прилетит в Баку для участия в COP29. Там он проведет личную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе станет участником предстоящей климатической конференции COP29 в Баку, рассказали грузинские СМИ.

В ходе мероприятия он лично встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Помимо этого, грузинский премьер выступит с речью на саммите лидеров и панельных дискуссиях. Они пройдут в формате круглых столов по различным темам.

Напомним, что COP29 пройдет в столице Азербайджана 11-22 ноября.

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