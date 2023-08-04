Десятки человек стали жертвами схода оползня в Грузии

В Минздраве Грузии сообщили, что в результате схода оползня в горах страны погибли 11 человек. В ведомстве сказали, что часть погибших уже опознана, там также выразили соболезнования.
Глава грузинского Минздрава Зураб Азарашвили сообщил о гибели 11 человек на местном курорте Шови в результате схода.
Он назвал событие в горах Грузии серьезной трагедии. Министр также заявил, что находился максимально близко от схода оползня. По его словам, спасатели работают над поисками 25 человек.
Кроме того, Азарашвили отметил, что часть погибших в результате схода удалось опознать. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Сход оползня в Грузии
На грузинском курорте Шови 3 августа сошел оползень, уничтоживший туристическую инфраструктуру. В настоящее время ведутся спасательные работы.
Премьер страны Ираклий Гарибашвили провел экстренное совещание, которое было посвящено сходу оползни. Руководство Грузии объявило 7 августа днем траура.