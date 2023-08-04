Десятки человек стали жертвами схода оползня в Грузии

Опубликовано: 15:56, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сourtesy of Municipality of Oni City

В Минздраве Грузии сообщили, что в результате схода оползня в горах страны погибли 11 человек. В ведомстве сказали, что часть погибших уже опознана, там также выразили соболезнования.

Глава грузинского Минздрава Зураб Азарашвили сообщил о гибели 11 человек на местном курорте Шови в результате схода.

Он назвал событие в горах Грузии серьезной трагедии. Министр также заявил, что находился максимально близко от схода оползня. По его словам, спасатели работают над поисками 25 человек.

Кроме того, Азарашвили отметил, что часть погибших в результате схода удалось опознать. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Сход оползня в Грузии

На грузинском курорте Шови 3 августа сошел оползень, уничтоживший туристическую инфраструктуру. В настоящее время ведутся спасательные работы.

Премьер страны Ираклий Гарибашвили провел экстренное совещание, которое было посвящено сходу оползни. Руководство Грузии объявило 7 августа днем траура.