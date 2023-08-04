В Грузии провели экстренное совещание после схода оползня

Опубликовано: 14:30, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьер-министра Грузии

В Грузии состоялось экстренное совещание после трагедии, произошедшей на курорте Шови. Вчера там сошел оползень, его жертвами стали 10 человек.

В пятницу, 4 августа, в Грузии состоялось экстренное совещание с участием премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, посвященное ситуации на курорте Шови, где накануне сошел оползень. Об этом информирует администрация правительства.

"Премьер в мэрии муниципалитета Они провел совещание в чрезвычайном штабе по ликвидации последствий стихии в Шови. Глава правительства выслушал членов штаба о проводимых спасательных работах и нуждах граждан"

– пресс-служба

Из-за трагедии власти объявили Днем траура ближайший понедельник, 7 августа.

"По нашему решению День траура будет объявлен в понедельник. Это все что могу сказать на данном этапе"

– Ираклий Гарибашвили

Кроме того, он выразил соболезнования всем, кто потерял в этой трагедии своих близких.

"Это очень тяжелая трагедия и вся нация безусловно объединена вокруг этой огромной трагедии"

– премьер-министр

Что произошло в Шови?

Накануне там сошел оползень, жертвами которого стали по меньшей мере 10 человек. Из зоны бедствия удалось эвакуировать свыше 200 человек, еще 31 числятся пропавшими без вести. Согласно предварительной информации, обрушившиеся на курорт 5 млн куб метров твердой массы разрушили мосты и повредили дорогу, ведущую в Шови.