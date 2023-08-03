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Оползень в Грузии заблокировал в отеле полтора десятка человек

Оползень
© Фото: ГКУ "Дагестанавтодор"
Сегодня неподалеку от грузинского курорта Шови сошел оползень. Стихия повредила ряд инфраструктурных объектов. Из зоны бедствия эвакуированы около 70 человек.

В четверг, 3 августа, возле курорта Шови в Грузии сошел оползень, в результате чего оказались заблокированы 16 постояльцев отеля "Сансет Шови". Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, среди заблокированных 6 детей.

В свою очередь, в МВД Грузии сообщили, что с территории схода оползня к настоящему времени удалось эвакуировать 70 человек. Спасательная операция продолжается.

Что случилось?

Оползень около гостиницы "Сансет Шови" разрушил коттеджи, повредил линии ЛЭП, повалил деревья и спустился в реку. В результате река смыла мосты, повреждена дорога. Кроме того, повреждения получила автомобильная дорога, ведущая к Шови. Согласно последним данным, погибших нет.

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