Оползень в Грузии заблокировал в отеле полтора десятка человек

Опубликовано: 19:56, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ГКУ "Дагестанавтодор"

Сегодня неподалеку от грузинского курорта Шови сошел оползень. Стихия повредила ряд инфраструктурных объектов. Из зоны бедствия эвакуированы около 70 человек.

В четверг, 3 августа, возле курорта Шови в Грузии сошел оползень, в результате чего оказались заблокированы 16 постояльцев отеля "Сансет Шови". Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, среди заблокированных 6 детей.

В свою очередь, в МВД Грузии сообщили, что с территории схода оползня к настоящему времени удалось эвакуировать 70 человек. Спасательная операция продолжается.

Что случилось?

Оползень около гостиницы "Сансет Шови" разрушил коттеджи, повредил линии ЛЭП, повалил деревья и спустился в реку. В результате река смыла мосты, повреждена дорога. Кроме того, повреждения получила автомобильная дорога, ведущая к Шови. Согласно последним данным, погибших нет.