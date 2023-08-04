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Оползень в Грузии: погибли шестеро, пропали 35 человек

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© Фото: Сourtesy of Municipality of Oni City
В Грузии, где вчера сошел оползень, продолжается спасательная операция. Уже известно о шести жертвах стихии. Ведутся поиски 35 человек, с ними нет связи после схода оползня в Шови. Курорт, по сути, разрушен.

На горный курорт Шови в Грузии накануне сошел мощный оползень, стихийное бедствие привело к гибели по крайней мере шест человек. Спасательная операция продолжается.

На Шови сошло около 3 млн куб м земли - это огромное количество, по площади равное 420 футбольным полям. Спасатели работают на месте со вчерашнего вечера, работы не останавливались даже ночью. Сегодня вертолеты, сотрудники МЧС, кинологи и местные жители продолжают поиски пропавших, пострадавших, погибших. Работы ведутся силами 400 человек. На данный момент обнаружены тела шести погибших, пропавшими без вести с момента оползня числятся 35 человек. Эвакуировать удалось 140 человек.

Утром в пятницу на место ЧС вылетел премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Курорт Шови практически стерт с лица земли, масштабы разрушения огромны. Получить информацию о ЧС можно по телефону 112. Также для тех, чьи родные пропали при сходе оползня открыт мобильный штаб Службы по управлению ЧС в селе Глола.

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