Азербайджан может нарастить экспорт на $1 млрд в год

Азербайджан постоянно наращивает экспорт, в ближайшие годы прирост может превысить $1 млрд. О факторах развития экспорта рассказала координатор ООН в Баку.

Об экспортном потенциале Азербайджана рассказала резидент - координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

Выступая на мероприятии в Баку на тему "Нетарифные барьеры в торговле" она отметила, что азербайджанский экспорт растет несколько лет подряд, за пять лет почт удвоился неминеральный экспорт. По итогу 2022 года годовые поставки за рубеж составили $35 млрд.

"В ближайшие пять лет Азербайджан имеет потенциал для увеличения своего ежегодного экспорта более чем на один миллиард долларов США"

– Андреева

Она отметила, что для развития экспорта необходимо повысить эффективность внутренних экспортных процедур, улучшить доступ к информации о торговых требованиях страны.

"Оценка ITC (International Trade Center) показала, что экспорт азербайджанских услуг в сфере ИТ и туризма переживает расцвет и выиграет от создания благоприятной бизнес-среды", - добавила координатор ООН.