Азербайджан может нарастить экспорт на $1 млрд в год

Об экспортном потенциале Азербайджана рассказала резидент - координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.
Выступая на мероприятии в Баку на тему "Нетарифные барьеры в торговле" она отметила, что азербайджанский экспорт растет несколько лет подряд, за пять лет почт удвоился неминеральный экспорт. По итогу 2022 года годовые поставки за рубеж составили $35 млрд.
"В ближайшие пять лет Азербайджан имеет потенциал для увеличения своего ежегодного экспорта более чем на один миллиард долларов США"
– Андреева
Она отметила, что для развития экспорта необходимо повысить эффективность внутренних экспортных процедур, улучшить доступ к информации о торговых требованиях страны.
"Оценка ITC (International Trade Center) показала, что экспорт азербайджанских услуг в сфере ИТ и туризма переживает расцвет и выиграет от создания благоприятной бизнес-среды", - добавила координатор ООН.