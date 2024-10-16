Россия получит свыше 250 т фейхоа из Абхазии

Госкомпания «Абхазпроэкспорт» скупила у населения Абхазии 250 т фейхоа. В скором времени его партии появятся на российских полках магазинов.

Население Абхазии передало свыше 250 т фейхоа госкомпании «Абхазпродэкспорт». Экзотическая ягода пойдет на экспорт в Россию, рассказал генеральный директор одной из компаний-экспортеров Даур Арнаут.

«В этом году мы наращиваем оборот. Прием фейхоа идет очень активно. Сезон еще не закончился. Сейчас уже переключаемся на мандарины»

- Даур Арнаут

Фейхоа начали принимать еще 7 октября, передали в издании Sputnik Абхазия. Тогда «Абхазпродэкспорт» приняла от населения 40 т плодов всего за одну неделю.