Автопарк Ингушетии пополнился 20 новыми автобусами

В Ингушетии закупили 20 автобусов для пассажирских перевозок. До конца года следующей недели в республику поступит еще почти 60 машин.

Сотрудники госавтотранспортного предприятия в Ингушетии получили ключи от 20 новых автобусов. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.

"Это первая партия общественного транспорта, которые мы получаем благодаря федеральной поддержке - до конца года в республику поступит еще 58 машин, 5 из которых предназначены для перевозки маломобильных граждан"

- Махмуд-Али Калиматов

Он обратил внимание на то, что автобусы оснащены камерами видеонаблюдения, кондиционерами и системами, позволяющими контролировать режим труда и отдыха водителя.