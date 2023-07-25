АТОР: отдых в Абхазии и на Кубани стал самым востребованным у россиян

До 40% российских туристов этим летом выбирают черноморские курорты, не требующие длительного перелета, валюты или загранпаспорта - это Сочи, Анапа и Абхазия.
Туроператоры летом 2023 года нарастили блоки мест в отелях на побережье от Анапы до абхазской Пицунды.
«На первом месте у нас Россия и Абхазия – в целом на Черное море приходится до 40% летних продаж. Выстрелила в этом году Анапа, из-за Крыма, конечно же»
– вице-президент АТОР, гендиректор холдинга «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов
Туристов, готовых отправиться за границу стало меньше, в первую очередь выросшие цены на отдых и курс рубля ударили по «бюджетному» отдыху, средний и люксовый сегмент также пострадали, но в меньшей степени.
Куда едут россияне этим летом? ОАЭ, Турция, Таиланд, Мальдивы, Кипр - так выглядит пятерка зарубежных направлений.
«Сильно выросли объемы бронирований туров и в постсоветские страны – летом неплохой спрос на Азербайджан (Нафталан), Киргизию (Иссык-Куль)»
– вице-президент АТОР
Осенью россиян ждут новые предложения по отдыху в Узбекистане и больше туров с вылетами из различных городов РФ в Эмираты - там как раз начнется высокий сезон.