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АТОР: отдых в Абхазии и на Кубани стал самым востребованным у россиян

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Отдых летом 2023 года российские туристы проводят в Абхазии, в ОАЭ и Турции, в Азербайджане и Киргизии. При этом наивысший спрос на ближайшие черноморские курорты, рассказали в АТОР.

До 40% российских туристов этим летом выбирают черноморские курорты, не требующие длительного перелета, валюты или загранпаспорта - это Сочи, Анапа и Абхазия.

Туроператоры летом 2023 года нарастили блоки мест в отелях на побережье от Анапы до абхазской Пицунды.

«На первом месте у нас Россия и Абхазия – в целом на Черное море приходится до 40% летних продаж. Выстрелила в этом году Анапа, из-за Крыма, конечно же»

– вице-президент АТОР, гендиректор холдинга «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов

Туристов, готовых отправиться за границу стало меньше, в первую очередь выросшие цены на отдых и курс рубля ударили по «бюджетному» отдыху, средний и люксовый сегмент также пострадали, но в меньшей степени.

Куда едут россияне этим летом? ОАЭ, Турция, Таиланд, Мальдивы, Кипр - так выглядит пятерка зарубежных направлений.

«Сильно выросли объемы бронирований туров и в постсоветские страны – летом неплохой спрос на Азербайджан (Нафталан), Киргизию (Иссык-Куль)»

– вице-президент АТОР

Осенью россиян ждут новые предложения по отдыху в Узбекистане и больше туров с вылетами из различных городов РФ в Эмираты - там как раз начнется высокий сезон.

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