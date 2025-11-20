Вестник Кавказа

Астрахань и Ирак прорабатывают новый маршрут на Ближний Восток

Карта Ирана
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Власти Астраханской области и Ирака прорабатывают запуск нового транспортного маршрута. Представители ближневосточной страны заявили о стремлении присоединиться к МТК "Север-Юг".

Астраханские власти приняли участие во встрече с  транспортными властями Ирака в рамках форума  "МТК Север - Юг - новые горизонты". 

Стороны готовы развивать взаимодействие для запуска нового маршрута российского экспорта на Ближний Восток. Как отметил замглавы Минпрома Астраханской области Михаил Кабаков, регион заинтересован в расширении географии маршрутов российского экспорта на Ближний Восток. 

"За территорией Ирака открывается большое количество стран Ближнего Востока, с которыми можно расширять торговлю, и, как мы увидели, иракская сторона заинтересована в прямой торговле с Российской Федерацией"

– Михаил Кабаков 

Иракские чиновники из Минтранса страны заявили о намерении присоединиться к МТК "Север-Юг".

