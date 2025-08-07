Вестник Кавказа

Аш-Шараа назначил посла Сирии в ООН

Аш-Шараа назначил посла Сирии в ООН
© Фото: Динара Хаирова
У нового Дамаска теперь будет постоянный представитель в ООН.

Лидер Сирии переходного периода Ахмед аш-Шаара своим указом назначил Ибрагима Абдулмалика аль-Алаби послом Сирии в ООН, передают СМИ арабской республики. 

Как следует из указа, аль-Алаби получил статус чрезвычайного и полномочного посла Сирии, а также постоянного дипломатического представителя страны в международной организации. 

Напомним, что новые власти Сирии пользуются поддержкой США и западных стран, которые значительно ослабили санкционный режим в этом году. Так, в начале августа состоялась встреча аш-Шараа и спецпосланника США Томаса Баррака.

