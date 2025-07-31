Сирия и США проведут встречу в Иордании

Дамаск, Вашингтон и Амман обсудят дальнейшие шаги по нормализации в Сирии.
Дипломатические представители Сирии и США встретятся в Иордании 12 августа для обсуждения ситуации в арабской республике.
"Иорданское Хашимитское Королевство примет во вторник совместную встречу Иордании, Сирии и США для обсуждения ситуации в Сирии и путей поддержки процесса восстановления Сирии"
– МИД Иордании
Сообщается, что саммит посетят глава дипломатии Сирии Асаад аш-Шибани, посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак.
Отмечается, что встреча должна стать развитием договоренностей, которые были достигнуты в Аммане 19 июля. Тогда стороны договорились о прекращении огня на юге Сирии.