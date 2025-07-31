Турция и Сирия договорились о сотрудничестве в экономике

Анкара и Дамаск расширяют сотрудничество в сфере торговли.
Турция и Сирия договорились о создании делового совета, а также подписали ряд договоров о сотрудничестве в экономике, информируют сирийские СМИ.
"Совет по внешнеэкономическим связям будет способствовать укреплению сотрудничества между государственным и частным секторами обеих стран"
– заявление
Сообщается, что Анкара и Дамаск условились о сотрудничестве в области таможенного контроля, в частности, о совершенствовании процедур на границе для расширения экономического взаимодействия.
Будет запущен торговый и экономический комитет, а также расширены иные возможности для сотрудничества.