Турция сокращает импорт российских зерновых

Турция в июне сократила импорт пшеницы из России почти втрое - до 53 миллионов долларов, минимума с февраля, а прочие зерновые не импортировала вовсе.

Турция за последний отчетный месяц июнь сократила импорт российской пшеницы почти в три раза по сравнению с июнем прошлого года - до минимума с февраля, сообщает турецкая статистическая служба.

Так, страна закупила у России пшеницы на $53,1 млн, что в 2,6 раза меньше, чем годом ранее, и в 2,1 раза меньше, чем в мае текущего 2025 года. Другие растительные культуры Турция не покупала вовсе, хотя обычно, помимо пшеницы, она закупает еще кукурузу и изредка ячмень и гречиху, передает РИА Новости.

Общий объем закупленной Турцией у России пшеницы за 6 месяцев текущего года составил $318,2 млн: это в 2,5 раза меньше, чем за тот же период в минувшем 2024 году.

Ранее в этом году Анкара приобрела российскую кукурузу на $183,5 млн, это в 17 раз меньше, чем год назад, гречихи на $52 тыс, в 8 раз меньше. Также в 7,6 раза, до $4,7 млн, упали закупки ячменя.