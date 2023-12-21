Армия и КСИР Ирана готовятся к совместным учениям

Масштабные учения пройдут на территории Ирана в ближайшем будущем. В них будут задействованы армия и КСИР республики.

Армия и КСИР Ирана в скором времени проведут совместные учения ПВО. Об этом пишут местные СМИ.

"В Иране пройдет специализированное совместное учение ПВО под названием "Защитники неба велаята 1402" с участием отдельных подразделений вооруженных сил армии и Корпуса стражей исламской революции Ирана"

– агентство Tasnim

Дата проведения учений будет объявлена позде. На данный момент также неизвестны подробности учений.

Напомним, накануне КСИР Ирана нанес ракетные удары по штабам террористов в Пакистане. После этого власти Пакистана решили отозвать своего посла из Тегерана и прервать всяческие контакты с ИРИ.