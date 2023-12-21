США перехватили судно с иранской военной помощью для хуситов

Американские военные перехватили судно с компонентами иранских ракет, предназначенных для хуситов. Всех членов экипажа задержали.

Военно-морские силы Соединенных Штатов перехватили судно, осуществлявшее перевозку иранского оружия для хуситов. Об этом рассказали в Центральном командовании ВС США.

"Предварительный анализ показал, что такое же оружие использовали хуситы для нападений на ни в чем не повинных моряков на грузовых судах, следовавших через Красное море"

– сказано в заявлении

В командовании отметили, что перехват судна был выполнен 11 января в Аравийском море. На его борту нашли детали для крылатых и баллистических ракет, а также боеголовки и компоненты систем ПВО.

Всех 14 членов экипажа, находившихся на борту, задержали. После этого судно было затоплено. Хуситы отказались признавать, что груз предназначался им.