Хуситы атаковали американский корабль – начался пожар

Повстанцы в Йемене, члены движения "Ансар Аллах" сегодня нанесли удар по американскому сухогрузу неподалеку от Адена. Судно загорелось, но остается на плаву.

Американский корабль подбили сегодня йеменские хуситы с воздуха неподалеку от порта Аден, в результате в трюме сухогруза начался пожар. Подробности сообщает Sky News.

Телеканал ссылается на компанию Ambrey, занимающуюся безопасностью на море. По ее информации, попавшее под удар судно плавает под флагом Маршалловых Островов, однако принадлежит оно США.

Возгорание началось в трюме, но сухогруз может продолжать путь, тем более что никто из членов экипажа не пострадал.

В компании также уточнили, что поврежденное судно не имело никакого отношения к Израилю.

Позже замглавы пресс-службы хуситов Насреддин Амер заявил, что теперь "Ансар Аллах" считает своими законными целями не только израильские, но и американские корабли.

Он предупредил, что США вот-вот потеряют "свою морскую безопасность".

По всей видимости, хуситы начинают атаковать американские суда в ответ на удары США и Великобритании по военным объектам в Йемене, которые начались в ночь на 12 января. С их помощью Запад надеялся вынудить "Ансар Аллах" прекратить обстреливать мирные суда в Красном море.