Вестник Кавказа

На Каспии начинаются военные учения ВМС Ирана

На Каспии начинаются военные учения ВМС Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Каспийском море стартуют военно-морские учения ВМС Ирана. Они проходят неподалеку от азербайджанской границы.

Иран приступает к военно-морским учениям Каспийском море. Соответствующую информацию подтвердил заместитель губернатора Астары.

Он уточнил, что они учения, в которых будут задействованы ВМС Исламской Республики, пройдут на территории военно-морской базы в Астаре.

В связи с этим местных жителей призвали сохранять спокойствие, если они услышат взрывы, передает агентство Mehr.

"В связи с учениями в некоторых районах города Астара будут слышны взрывы, причин для беспокойства населения нет" - заместитель губернатора

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1270 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

США вывели всю военную технику и персонал из Армении

США вывели всю военную технику и персонал из Армении

Армения отказалась от учений ОДКБ в Киргизии

Армения отказалась от учений ОДКБ в Киргизии

Россия, Азербайджан и Иран проводят военные учения на Каспии

Россия, Азербайджан и Иран проводят военные учения на Каспии

В Казахстане проходит активная фаза международных учений &quot;Объединение&quot;

В Казахстане проходит активная фаза международных учений "Объединение"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы