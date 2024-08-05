На Каспии начинаются военные учения ВМС Ирана

В Каспийском море стартуют военно-морские учения ВМС Ирана. Они проходят неподалеку от азербайджанской границы.

Иран приступает к военно-морским учениям Каспийском море. Соответствующую информацию подтвердил заместитель губернатора Астары.

Он уточнил, что они учения, в которых будут задействованы ВМС Исламской Республики, пройдут на территории военно-морской базы в Астаре.

В связи с этим местных жителей призвали сохранять спокойствие, если они услышат взрывы, передает агентство Mehr.

"В связи с учениями в некоторых районах города Астара будут слышны взрывы, причин для беспокойства населения нет" - заместитель губернатора