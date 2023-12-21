Пакистан начинает "дипломатическую войну" с Ираном

После ракетных ударов КСИР по штабам террористов в пакистанской провинции Белуджистан, проведенных Ираном накануне, власти Пакистана приняли решение отозвать своего посла из Тегерана и прервать всяческие контакты с ИРИ.

Противостояние Ирана и Пакистана переходит в дипломатическую плоскость – после ракетного удара по главной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль"в пакистанской провинции Белуджистан Исламабад решил отозвать своего посла, заявила представитель пакистанского внешнеполитического ведомства.

"Мы также сообщили им (Ирану – ред.), что Пакистан решил отозвать своего посла из Тегерана"

- представитель МИД Пакистана в социальной сети X

Въезд в Пакистан закрыт и иранскому послу в Исламабаде, который сейчас находится в Иране. Также Пакистан приостанавливает все запланированные ранее между странами визиты на высоком уровне, подчеркнула представитель пакистанского МИД, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес ракетные удары по штабам террористов в пакистанской провинции Белуджистан. Иранские военные также использовали беспилотники.