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Армения и Грузия начинают стратегический диалог

Армения и Грузия начинают стратегический диалог
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В пятницу главы правительств Грузии и Армении пообщались в формате тет-а-тет. Одной из центральных тем встречи, прошедшей в Тбилиси, стало развитие торгово-экономических связей.

В пятницу в Тбилиси состоялись переговоры премьер-министров Грузии и Армении. Об этом накануне рассказали в пресс-службе главы грузинского правительства.

В ходе встречи Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян поговорили о взаимодействии двух стран в политике, экономике и культуре.

"Внимание было сосредоточено на торгово-экономических вопросах. Премьер-министры выразили готовность вывести экономическое сотрудничество между странами на новый этап" 

– сказано в сообщении.

Кроме того, обсуждались вопросы безопасности и вызовы в регионе и мире.

Помимо этого, главы правительств договорились начать диалог по стратегическим вопросам на высоком уровне.

Пашинян едет в Грузию

Пашинян едет в Грузию

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