Армения и Грузия начинают стратегический диалог

В пятницу главы правительств Грузии и Армении пообщались в формате тет-а-тет. Одной из центральных тем встречи, прошедшей в Тбилиси, стало развитие торгово-экономических связей.
В пятницу в Тбилиси состоялись переговоры премьер-министров Грузии и Армении. Об этом накануне рассказали в пресс-службе главы грузинского правительства.
В ходе встречи Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян поговорили о взаимодействии двух стран в политике, экономике и культуре.
"Внимание было сосредоточено на торгово-экономических вопросах. Премьер-министры выразили готовность вывести экономическое сотрудничество между странами на новый этап"
– сказано в сообщении.
Кроме того, обсуждались вопросы безопасности и вызовы в регионе и мире.
Помимо этого, главы правительств договорились начать диалог по стратегическим вопросам на высоком уровне.