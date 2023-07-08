Армения и Грузия начинают стратегический диалог

Опубликовано: 10:34, 8 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В пятницу главы правительств Грузии и Армении пообщались в формате тет-а-тет. Одной из центральных тем встречи, прошедшей в Тбилиси, стало развитие торгово-экономических связей.

В пятницу в Тбилиси состоялись переговоры премьер-министров Грузии и Армении. Об этом накануне рассказали в пресс-службе главы грузинского правительства.

В ходе встречи Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян поговорили о взаимодействии двух стран в политике, экономике и культуре.

"Внимание было сосредоточено на торгово-экономических вопросах. Премьер-министры выразили готовность вывести экономическое сотрудничество между странами на новый этап"

– сказано в сообщении.

Кроме того, обсуждались вопросы безопасности и вызовы в регионе и мире.

Помимо этого, главы правительств договорились начать диалог по стратегическим вопросам на высоком уровне.