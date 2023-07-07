Пашинян едет в Грузию

Опубликовано: 12:59, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Глава армянского правительства приедет в пятницу в Грузию. В рамках поездки у него состоится встреча с коллегой из Грузии.

Сегодня в Грузию приедет премьер-министр Армении. Об этом рассказали в администрации грузинского правительства.

В ходе поездки Никол Пашинян проведет переговоры с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили. Темы, которые будут обсуждаться на предстоящей встрече, на данный момент не сообщаются. Известно лишь, что переговоры пройдут не только в формате тет-а-тет, но и в расширенном формате.

Посредничество между Азербайджаном и Арменией

В конце июня грузинский премьер заявил, что Тбилиси остается посредником в отношениях двух соседних государств. По его словам, если надо будет, то Грузия включится и в сам процесс урегулирования