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Пашинян едет в Грузию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Глава армянского правительства приедет в пятницу в Грузию. В рамках поездки у него состоится встреча с коллегой из Грузии.

Сегодня в Грузию приедет премьер-министр Армении. Об этом рассказали в администрации грузинского правительства.

В ходе поездки Никол Пашинян проведет переговоры с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили. Темы, которые будут обсуждаться на предстоящей встрече, на данный момент не сообщаются. Известно лишь, что переговоры пройдут не только в формате тет-а-тет, но и в расширенном формате.

Посредничество между Азербайджаном и Арменией

В конце июня грузинский премьер заявил, что Тбилиси остается посредником в отношениях двух соседних государств. По его словам, если надо будет, то Грузия включится и в сам процесс урегулирования

Пашинян: Армения не готова подписать мир с Азербайджаном

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