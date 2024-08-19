Аэропорт Сочи заработал в штатном режиме

Ночной ливень, минувшей ночью нарушивший работу воздушной гавани курортного Сочи, отступил, и аэропорт начал прием уходивших на запасные аэродромы самолетов – пока он работает по фактической погоде.

Международный аэропорт Сочи сегодня утром вернулся к работе в штатном режиме, сообщает пресс-служба авиаузла города-курорта.

"Все самолеты, которые не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды и ушли на запасные аэродромы, вернулись... Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме"

- аэропорт Сочи

Минувшей ночью воздушная гавань Сочи работала по фактической погоде из-за гроз и сильного ветра: командиры 8 воздушных судов, направлявшихся в аэропорт, соим решением увели свои лайнеры на запасные аэродромы в Минводы и Грозный, передает "Интерфакс".

Вылеты всех прибывших накануне самолетов совершаются планово, те же из них, которые были приняты лишь утром, будут задержаны, о чем авиакомпании обязательно проинформируют своих пассажиров, добавили в пресс-службе аэропорта.