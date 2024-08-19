Вестник Кавказа

В Сочи устраняют последствия ночного залпового ливня

В Сочи устраняют последствия ночного залпового ливня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью на курортный Сочи обрушился мощный тропический циклон – ливень, который стоял стеной, в считанные минуты затопил город, ситуация начала нормализоваться лишь к утру.

Залповый ливень минувшей ночью ударил по Сочи – больше других пострадали Хоста и Адлер, вода подтопила автодороги, ее уровень в отдельных местах доходил до полутора метров.

Пострадали и здания – в одной из больниц города пациентов приходилось выносить на руках, еще немного, и уровень воды дошел бы до розеток в здании и мог полностью обесточить его.

Сильно пострадала и зеленая растительность – потоки воды разбивали в щепки вековые деревья, затопило и часть федеральной трассы А-147 на участке Адлер-Сочи.

"Залповый ливень прошел в Хостинском и Адлерском районах курорта, где зафиксированы частичные подтопления дорожной инфраструктуры. Наиболее осложненная ситуация сейчас на участке федеральной трассы А-147 от "Фары" до ЖК "Морская Симфония"

- пресс-служба администрации Сочи

Сегодня с утра коммунальные службы организовали работу по ликвидации последствий ночного природного катаклизма – к счастью, вода быстро впитывается в почву после продолжительной засухи, а на дорогах уходит естественным путем.

Тем не менее, штормовое предупреждение в Сочи пока действует. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, пляжи города-курорта закрыты до особого распоряжения.

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