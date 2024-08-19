Пляжи Сочи остаются закрытыми из-за непогоды

В Сочи продлили действие штормового предупреждения, все пляжи на курорте сегодня остаются закрытыми. Минувшей ночью в Сочи прошел мощный ливень.

Опасность штормовой погоды в Сочи сохраняется сегодня, пляжные территории закрыты.

"Продолжает действовать штормовое предупреждение, купание на пляжах ограничено"

– администрация Сочи

В понедельник, как и в минувшие выходные, на курорте прогнозируются ливни с грозами, шквалистый ветер, есть вероятность появления смерчей над морей и подъема уровня воды в реках.

Отметим, что в субботу непогода в Сочи сказалась на работе аэропорта, в воскресенье штормовой ветер сносил пляжное оборудование и ломал деревья, пляжи закрыты второй день.