Абхазия привлечет больше туристов с развитием инфраструктуры

Отдых в Абхазии востребован среди россиян, но чтобы конкурировать с кубанскими курортами, республике нужно заняться развитием инфраструктуры. Такое мнение выразили в Госдуме.

Абхазия должна предпринять ряд шагов, чтобы повысить привлекательность в глазах российских туристов.

По мнению главы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, в республике необходимо развивать и модернизировать инфраструктуру, на новый уровень поднимать сервис.

Плюсами Абхазии являются климатические условия - теплое лето с продолжительным бархатным сезоном, а также гостеприимное отношение местных жителей к российским гостям. Но этих факторов недостаточно, курорты Абхазии уступают российским по туристическим предложениям, заметил Тарбаев, передает радио Sputnik.