Бархатный сезон в Абхазии пользуется спросом у россиян

В этом году российские туристы активнее бронируют отдых на начало осени - бархатный сезон в Абхазии. В этом время море теплое, нет жары, а отели предлагают скидки.

В 2024 году спрос на отдых в Абхазии в бархатный сезон увеличился по сравнению с прошлогодним на 20-30%, следует из данных АТОР.

Бархатный сезон в Абхазии приходится на сентябрь и первую половину октября. Это время подходит для тех туристов, которым противопоказана жара, а также для тех, кто хочет сэкономить - отели предлагают скидки.

В среднем россияне в сентября отдыхают в Абхазии по 8 ночей. Средняя стоимость тура выросла с прошлого года на 14% и составляет почти 100 тыс рублей без затрат на дорогу.

Самые популярные курорты Абхазии в бархатный сезон: Гагры, Пицунда, Новый Афон и Сухум.