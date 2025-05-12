Абхазия принимает участие в КИФ в Минеральных Водах

В Минводах стартовал Кавказский инвестиционный форум, участие в мероприятии принимает Абхазия. Среди представленных проектов - аэропорт в Сухуме.
Абхазия представила свой стенд на Кавказском инвестиционном форуме, который открылся на Ставрополье в "Минводыэкспо".
На мероприятии Абхазия представляет ряд проектов, которые могут заинтересовать инвесторов, в том числе проект перспективного развития Сухумского аэропорта, который возобновил работу в этом месяце после 30-летнего перерыва.
На стенде республики представлен архитектурный макет единственной воздушной гавани Абхазии и парка-терминала аэропорта.
Темой КИФ-2025 стало "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее", форум проходит с 25 по 27 мая.