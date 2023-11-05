Узбекистан признан лучшей страной для путешествий

Узбекистан победил в состязании за звание лучшего туристического направления на 2024 год. Международные эксперты Lonely Planet выбрали Узбекистан из десятка стран мира.

Узбекистан получил статус лучшего места для путешествий по версии международной туристической выставки World Travel Mart, прошедшей в Лондоне.

Конкурентами Узбекистана в номинации «Лучшее место для путешествия» в 2024 году были Чили, Мексика, Хорватия, Индия, Марокко и другие. Победу одержала Республика Узбекистан.

Специальный сертификат первый замглавы Комитета по туризму Узбекистана Джамшид Абдусаламов получил из рук вице-президента издания Lonely Planet Тома Броди.

Ранее на Генассамблее Всемирной туристской организации (UNWTO) были названы лучшие туристические деревни мира, Узбекистан вошел в список благодаря селу Сентоб.