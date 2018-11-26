В Дагестане спасли медвежонка-сироту

Дагестанские зоозащитники спасли медвежонка, мать которого убили браконьеры, а малыша использовали для платных фотосъемок. Животное держали на цепи и морили голодом.

Дагестанские волонтеры спасли медвежонка, которого использовали для коммерческих фото. Малыш оказался сиротой, мать малыша была убита браконьерами.

Живодеры держали медвежонка на цепи в вольере, плохо кормили и жестоко обращались. Дохода от фотосъемок было мало и владелец животного собирался его продать на мясо.

Благодаря зоозащитникам медвежонка удалось спасти и отправить в волгоградский зооцентр. Сотрудники зооцентра дали ему имя Бурушка.

По словам зоозащитников, сейчас малыш находится на реабилитации. Он много есть и боится оставаться без людей.

"Он безумно голодный. Не может никак наесться, потому что я думаю, у него там был очень скудный рацион, состоящий из хлебобулочных изделий, в основном. Пока мы ехали, купили ему килограмм яблок, моркови. Он наесться не мог. Ест жадно и варенье, и сгущенку, и мед, и все-все остальное"

– сотрудник зооцентра

Ветеринары назначили Бурушке успокоительное, чтобы скорректировать его поведение. Сотрудники зооцентра проводят регулярные тренировки с малышом, чтобы он мог скорее адаптироваться