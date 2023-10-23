Число задержанных за погром в Махачкале превысило 200 человек

Северо-Кавказское ГУ МВД отчиталось о ходе следствия по делу о погроме в аэропорту Махачкалы: задержан 201 гражданин, арестованы на 10 суток 38 человек. Большинству задержанных предъявлено обвинение в мелком хулиганстве.

Как рассказал сегодня начальника ГУ МВД РФ по СКФО Сергей Бачурин, на данный момент по делу о погроме в аэропорту Махачкалы 29 октября задержан 201 гражданин, всего в их отношении оформлено 155 протоколов. Также установлены более 200 машин, на которых погромщики прибыли к аэропорту.

"Сотрудниками полиции продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям в аэропорту города Махачкалы. За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы"

– Сергей Бачурин

Полицейский уточнил, что большая часть задержанных уличены в мелком хулиганстве – 107 человек. Чуть меньше – 82 человека – повинны в неподчинению требованиям полицейских, еще 17 обвинены в нарушениях норм митингов.

При этом под арестом на 10 суток оказались лишь 38 человек.

Бачурин заверил, что работа правоохранителей по этому делу будет продолжена, пока все участники и организаторы не будут установлены и наказаны по всей строгости российских законов.