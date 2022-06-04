Казахстан предложил Китаю активировать Срединный коридор

Власти Казахстана призывают активнее развивать Срединный коридор. Он позволит в два раза сократить сроки доставки товаров.

Правительство Казахстана предложило активнее пользоваться Срединный коридор в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. Информацию об этом озвучил премьер-министр республики Алихан Смаилов в ходе торжественной церемонии открытия шестой международной выставки импорта в Шанхае.

"Для дальнейшего увеличения контейнерных перевозок по маршруту Китай - Европа мы предлагаем активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он позволит сократить время перевозки товаров почти вдвое"

– Алихан Смаилов

Премьер-министр рассказал, что будут увеличены портовые мощности в акватории Черного моря вдоль Срединного коридора. По Срединному коридору из портов Казахстана грузы будут доставляться в Баку, а оттуда по железной дороге перевозиться в грузинский порт Поти.

Кроме этого, в ходе своего выступления чиновник отметил, что 85% грузов, которые перевозят из Китая в европейские страны приходятся на Республику Казахстан. Смаилов подчеркнул, что сейчас активные работы проводятся по возведению казахстанских транспортных и логистических терминалов в населенном пункте Сиань и порту Поти в Грузии.