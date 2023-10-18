Токаев: транскаспийский маршрут сократит время перевозок из Китая в Европу

Опубликовано: 10:24, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Использование ТМТМ значительно уменьшить срок на доставку грузов между Китайской Народной Республикой и европейскими странами. Об этом на торжественной части открытия международного форума в Китае рассказал глава РК Касым-Жомарт Токаев.

Глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил на открытие международного форума "Один пояс – один путь" с заявлением, что благодаря Транскаспийскому международному транспортному маршруту возможно уменьшить срок логических доставок в 2 раза между Азией и европейскими государствами. Токаев напомнил, что Казахстан и КНР подписали ранее документы о развитии транспортного коридора.

"Между Казахстаном и Китаем подписано два межправительственных соглашения по развитию Транскаспийского маршрута. Уверен, в скором времени они принесут ощутимые результаты. Для более эффективной координации наших усилий предлагаю создать Партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов. Мы также заинтересованы в налаживании совместного производства транспортных судов и контейнеров. Казахстан готов стать надежным воздушным мостом и удобной гаванью для ведущих авиакомпаний мира, обеспечивая устойчивый трафик пассажиров и грузов"

- Токаев

В ходе своего выступления глава РК предложил реализовать проект по созданию единых портов и транспортных хабов вместе с КНР на базе международного маршрута.

ТМТМ - что это?

Транспортный коридор проходит через территорию Китая и Казахстана, далее по морскому пути через Каспийское море к Азербайджану, Грузии, заходит в Турцию и европейские страны. Предполагается, что к концу 2023 года количество доставок по маршруту вырастет на 17,6% в сравнении с прошлым годом. До 2025 года количество поставок должно увеличиться до 10 млн тонн в год.

По информации казахстанского ж/д перевозчика объем груза, который перевозили по международному коридору в Казахстане в этом году, вырос на 1,9 раза и составил 1,6 млн тонн.