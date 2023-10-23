ЦАХАЛ ликвидировал одного из главарей ХАМАС

Ликвидирован один из командиров ХАМАС, руководивший всеми боевыми действиями на севере сектора Газа. Также он отправлял террористов в Ашдод в 2004 году.

Бойцы Армии обороны Израиля ликвидировали одного из командиров палестинского радикального движения ХАМАС. Также сообщается о том, что многие участники ХАМАС были убиты и ранены.

«Ликвидирован командир центрального батальона ХАМАС Ибрахим Биарини»

– пресс-служба Армии обороны Израиля

Кроме того, стало известно о том, что военными ЦАХАЛ был занят военный объект ХАМАС в Джебалии. Сообщается, что здесь боевики ХАМАС разместили батареи для запуска ракет.

По словам представителя ЦАХАЛА, Биарини руководил всеми боевыми действиями на севере сектора Газа.

В частности, он был участником отправки террористов на порт Ашдод в 2004 году. Тогда погибли 13 израильтян.

Кроме того, он был ответственен за направление ракетных обстрелов Израиля в течение двух десятилетий и способствовал многочисленным нападениям на военных Израиля.