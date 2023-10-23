Армения не будет строить металлургический завод на границе с Азербайджаном

Металлургический завод, который власти Армении хотели построить на границе с Азербайджаном, было решено перенести. Теперь его построят в городе Арарат.

Власти Армении подтвердили решение о переносе строительства металлургического завода в Араздейене на берегу реки Араз. Такую информацию озвучил глава Минэкономики республики Ваан Керобян. Он заявил, что в строительстве участвуют частные инвесторы, которые сами принимают решение о месте возведения завода. Отмечается, что новое место, где будет построено предприятие, находится недалеко от предыдущего.

"Мы, собственно, имеем дело с частными инвестициями. Строительство ведется на частные средства, и инвесторы сами определяют свои дальнейшие шаги. Мы же, учитывая географическое положение и региональную среду, пытаемся быть максимально полезными для них"

– Ваан Керобян

Сейчас на месте бывшей стройки продолжается процесс вывоза строительных материалов. Теперь металлургический завод планируют построить в районе города Арарат.

Ранее отмечалось, что строительство металлургического завода на границе с Азербайджанской Республикой может отрицательно сказаться на экологической обстановке региона. Власти Азербайджана подчеркивали, что наличие промышленного предприятия возле водоема приведет к тому, что в реку Араз будут сбрасываться токсические вещества.