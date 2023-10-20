На реке Араз в Армении незаконно добывали песок – открыто дело

Опубликовано: 18:52, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Директора трех компаний стали объектами для уголовного преследования в Армении. Их обвиняют в незаконной добыче полезных ископаемых, в частности, песка, и невыплате штрафа государству.

Уголовные дела были открыты в Армении по фактам нанесшей масштабный ущерб добычи полезных ископаемых, которая велась незаконно и нанесла ущерб природе, сообщает Генпрокуратура Армении.

Преступления были совершены в Араратской области.

Директор предприятия "Арев Сюзи" с декабря 2020 по август 2022 года без разрешения добыл 2,7 тыс кубометров породы. От его действий пострадала почва. Более того, в результате река Араз потекла по новому руслу.

Государство понесло ущерб $3,4 тыс. Кроме того, директор не выплатил штраф на $12,5 тыс.

В период с 2020 по текущий год незаконно добывали полезные ископаемые также компании "Саркис и Пап" и "Сертиг". Первая на данный момент должна государству $25,3 тыс (ущерб и незаплаченный штраф), вторая – $24,7 тыс.