Армения разрушает экологию Кавказа

Опубликовано: 12:10, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Баку заявили, что Ереван создает серьезную экологическую катастрофу для всего Кавказа. Там напомнили, что Армения за 30 лет оккупации нанесла серьезный ущерб экосистеме освобожденных территорий.

Ереван создает на Кавказе серьезную экологическую катастрофу, весь регион может столкнуться с большой проблемой, сообщила глава общественного объединения "Экологическое просвещение и мониторинг" Гамза Юсубова.

Она отметила, что горнодобывающая промышленность Армении наносит ущерб экологической системе, что не может не беспокоить местных жителей и мировое сообщество. Юсубова напомнила, что занимающиеся охраной природы организации стали обращать внимание на данную проблему и выражать недовольство действиям Еревана.

"Члены местного гражданского общества, а также НПО выступили с заявлением по поводу крупного металлургического завода в Араздейяне. После этого мы направили открытое письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну о прекращении нанесения окружающей среде ущерба, вызванного работами в горнодобывающей промышленности"

- Гамза Юсубова

Также руководитель объединения подчеркнула, что Армения нанесла серьезный ущерб азербайджанским территориям, которые 30 лет находились под оккупацией, превратив их в зону экологической катастрофы. По ее словам, отходы, сбрасываемые в реку Охчучай, представляют для нее угрозу

"В реке уничтожено все биоразнообразие, живой мир. Охчучай впадает в реку Араз, и также загрязняет ее. Учитывая, что река Араз используется для орошения, ее загрязнение наносит серьезный вред хозяйству на орошаемых землях"

- Гамза Юсубова

Кроме того, Юсубова обвинила Ереван в том, что он не придерживается каких-либо стандартов в горнодобывающей промышленности, проводя деструктивную политику при строительстве в Араздейене крупного металлургического завода и нарушая при этом Конвенцию Espo. Она добавила, что действия Армении могут негативно повлиять на экологию всего Кавказа.