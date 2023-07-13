Армения разрушает экологию Кавказа

Ереван создает на Кавказе серьезную экологическую катастрофу, весь регион может столкнуться с большой проблемой, сообщила глава общественного объединения "Экологическое просвещение и мониторинг" Гамза Юсубова.
Она отметила, что горнодобывающая промышленность Армении наносит ущерб экологической системе, что не может не беспокоить местных жителей и мировое сообщество. Юсубова напомнила, что занимающиеся охраной природы организации стали обращать внимание на данную проблему и выражать недовольство действиям Еревана.
"Члены местного гражданского общества, а также НПО выступили с заявлением по поводу крупного металлургического завода в Араздейяне. После этого мы направили открытое письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну о прекращении нанесения окружающей среде ущерба, вызванного работами в горнодобывающей промышленности"
- Гамза Юсубова
Также руководитель объединения подчеркнула, что Армения нанесла серьезный ущерб азербайджанским территориям, которые 30 лет находились под оккупацией, превратив их в зону экологической катастрофы. По ее словам, отходы, сбрасываемые в реку Охчучай, представляют для нее угрозу
"В реке уничтожено все биоразнообразие, живой мир. Охчучай впадает в реку Араз, и также загрязняет ее. Учитывая, что река Араз используется для орошения, ее загрязнение наносит серьезный вред хозяйству на орошаемых землях"
- Гамза Юсубова
Кроме того, Юсубова обвинила Ереван в том, что он не придерживается каких-либо стандартов в горнодобывающей промышленности, проводя деструктивную политику при строительстве в Араздейене крупного металлургического завода и нарушая при этом Конвенцию Espo. Она добавила, что действия Армении могут негативно повлиять на экологию всего Кавказа.