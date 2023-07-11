Ереван готовится осушить Севан

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В связи с нехваткой воды для орошения сельскохозяйственных угодий власти Армении планируют в августе осуществить очередной забор воды из озера Севан. Однако инициатива армянского руководства столкнулась с сопротивлением экологов.

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян представил проект, в соответствии с которым планируется значительное увеличение забора воды из озера Севан. По его словам, увеличение забора воды необходимо для сельскохозяйственных нужд.

"В содержательном плане проект представляет собой предложение увеличить забор воды из Севана со 170 млн куб. м. до 240 млн. куб. м. Это связано с погодными условиями, заполненностью водохранилищ и рек"

– Ваче Тертерян

Однако экспертная комиссия по сохранению озера Севан НАН Армении, отвергла проект, предусматривающий наращивание водозабора из Севана.

Ранее эколог Кнарик Ованнисян предупредил о том, что Севан постепенно превращается в болото. Этому способствуют такие факторы, как отсутствие очистки воды рек, впадающих в Севан, сброс воды из туристических баз близ озера, а также чрезмерный водозабор.

Что станет с Севаном?

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что истощение водных ресурсов Севана негативно скажется на экологической ситуации на всем Южном Кавказе.

"Возникают риски для всей экосистемы макро региона, начиная с Севанского национального парка. Чрезмерный забор воды из озера создает угрозы обмеления береговой линии, потери биоразнообразия и дефицита пресной воды. По сути, озеро трансформируется в заболоченную территорию", - подчеркнул он.

"К этому неизбежно добавиться снижение выработки электроэнергии, а это дефицит для потребителей. К сожалению, защитить Севан от осушения можно лишь ограниченным числом инструментов. Это прежде всего вопрос к национальной природоохранной политике Армении и управлению рисков. Есть вариант обратиться жителям в ЮНЕП, но там сейчас политика в приоритете, а не экология", - добавил Рашид Исмаилов.