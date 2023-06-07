Грязное и заболоченное - эколог о ситуации с озером Севан

Опубликовано: 9:54, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году Севан снова будет цвести, а реки, впадающие в озеро и ближайшие отели продолжат загрязнять озеро. Визитную карточку Армении ждет превращение в грязное болото, причем скоро.

Главный водоем Армении озеро Севан будет заболачиваться, такой прогноз дал специалист по водным ресурсам, эколог Кнарик Ованнисян.

Озеро из года в год нещадно эксплуатируется, но не получает должного ухода и внимания. Популяция раков стремительно сокращается. Почти 30 рек впадают в озеро, но их воды не очищаются, так что Севан становится все грязнее. Отели и базы отдыха, размещенные на берегах озера, заманивают туристов красивыми видами, но сбрасывают сточные воды в Севан, усугубляя катастрофу.

"На берегах Севана насчитывается более 400 гостиниц и ресторанов. Они сбрасывают в озеро сточные воды и мусор. Из 400 лишь 14 оборудованы очистными станциями. По закону все они обязаны пользоваться такими станциями"

– Кнарик Ованнисян

Кроме того, воды озера иссякают на фоне чрезмерного водозабора - водохранилища не набирают достаточно воды. В этом году в Армении дефицит оросительной воды, поэтому из озера дополнительно отберут воду. При этом уровень воды в Севане сегодня уже ниже прошлогоднего.

"В этом году водохранилища заполнены менее, чем на 50%. По закону в вегетационный период водозабор из Севана не может превышать 170 млн куб м в год. Если правительство получит от парламента "добро" на увеличение отбора воды, это приведет к очень плохим последствиям"

– эколог

В результате Севан уже пять лет активно цветет - разрослись сине-зеленые водоросли. Если ничего не менять, вскоре озеро начнет заболачиваться, предупреждает эколог.

"Мы относимся к Севану как к рекреационному объекту, постоянно потребляем его запасы. Из-за этого озеро неминуемо превратится в болото", - констатировала специалист в беседе со Sputnik Армения.

Вопрос химико-биологической очистки озера Севан назрел давно, заключила она.