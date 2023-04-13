Правительство поможет выращивать раков в Армении

Поддержкой разведения раков решило заняться вплотную правительство Армении, решение было принято сегодня в ходе заседания.
Согласно документу, власти помогут открыть 18 раковых хозяйств, где членистоногих будут выращивать в специальных прудах.
В общей сложности до 2026 года будут выделены субсидии в размере 900 млн драмов, порядка $2,3 млн, на открытие:
- 12 малых,
- 34 средних,
- трех больших ферм.
Чтобы получить такую помощь от государства, владельцам нужно будет обзавестись системами для экономии воды.
Зачем выращивать раков в Армении
Правительство решило заняться искусственным выращиванием раков для того, чтобы поберечь членистоногих, живущих в озере Севан.
В последние два десятилетия ловля раков из озера постоянно росла, так как они пользовались спросом за границей, в итоге популяция сократилась.
Учитывая перспективность направления - в последнее время на экспорт каждый год отправляется свыше 2 тыс т - и было принято решение помочь бизнесу наладить разведение раков в искусственных прудах.