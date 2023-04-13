Правительство поможет выращивать раков в Армении

Опубликовано: 12:07, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выращивание раков наладят в промышленных масштабах в Армении. Правительство будет выдавать субсидии на создание раковых ферм. Предполагается, что искусственное разведение раков поможет сберечь сокращающуюся популяцию в озере Севан.

Поддержкой разведения раков решило заняться вплотную правительство Армении, решение было принято сегодня в ходе заседания.

Согласно документу, власти помогут открыть 18 раковых хозяйств, где членистоногих будут выращивать в специальных прудах.

В общей сложности до 2026 года будут выделены субсидии в размере 900 млн драмов, порядка $2,3 млн, на открытие:

12 малых,

34 средних,

трех больших ферм.

Чтобы получить такую помощь от государства, владельцам нужно будет обзавестись системами для экономии воды.

Зачем выращивать раков в Армении

Правительство решило заняться искусственным выращиванием раков для того, чтобы поберечь членистоногих, живущих в озере Севан.

В последние два десятилетия ловля раков из озера постоянно росла, так как они пользовались спросом за границей, в итоге популяция сократилась.

Учитывая перспективность направления - в последнее время на экспорт каждый год отправляется свыше 2 тыс т - и было принято решение помочь бизнесу наладить разведение раков в искусственных прудах.