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Правительство поможет выращивать раков в Армении

Правительство поможет выращивать раков в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Выращивание раков наладят в промышленных масштабах в Армении. Правительство будет выдавать субсидии на создание раковых ферм. Предполагается, что искусственное разведение раков поможет сберечь сокращающуюся популяцию в озере Севан.

Поддержкой разведения раков решило заняться вплотную правительство Армении, решение было принято сегодня в ходе заседания.

Согласно документу, власти помогут открыть 18 раковых хозяйств, где членистоногих будут выращивать в специальных прудах.

В общей сложности до 2026 года будут выделены субсидии в размере 900 млн драмов, порядка $2,3 млн, на открытие:

  • 12 малых,
  • 34 средних,
  • трех больших ферм.

Чтобы получить такую помощь от государства, владельцам нужно будет обзавестись системами для экономии воды.

Зачем выращивать раков в Армении

Правительство решило заняться искусственным выращиванием раков для того, чтобы поберечь членистоногих, живущих в озере Севан.

В последние два десятилетия ловля раков из озера постоянно росла, так как они пользовались спросом за границей, в итоге популяция сократилась.

Учитывая перспективность направления - в последнее время на экспорт каждый год отправляется свыше 2 тыс т - и было принято решение помочь бизнесу наладить разведение раков в искусственных прудах.

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