Продолжается заселение Зангиланского района Азербайджана

Очередная группа переселенцев получила ключи от домов в селе Агалы Зангиланского района Азербайджана. В дальнейшем все они будут трудоустроены в данном населенном пункте.

Очередная группа переселенце получила ключи от новых домов в «умном» селе Агалы Зангиланского района Азербайджана. Всего – 127 человек.

В настоящее время в селе проживает 871 человек (175 семей).

В дальнейшем жители села получат рабочие места в соответствии со своей квалификацией: на территории населенного пункта будут действовать госучреждения, предприятия общественного питания, строительные компании, швейные фабрики и иные производства.

В настоящее время в селе работает центр обслуживания населения, школа, детский сад, банк, почта, объекты общественного питания.