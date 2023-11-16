Азербайджан соберет неправительственные организации в Зангилане

Через два дня в Зангилане соберутся сотрудники азербайджанских неправительственных организаций. Они обсудят свою работу и поговорят об экологических проблемах региона, продуцируемых Арменией, и методах борьбы за улучшение экологии.
В понедельник в Зангилане пройдет первый на освобожденных землях Форум взаимодействия неправительственных организаций Азербайджана. Программа мероприятия рассчитана на два дня.
Заявки на участие в форуме подали сотрудники порядка двухсот НПО.
На форуме будет три ключевых темы:
- Подведение итогов и обсуждение перспектив работы азербайджанских НПО;
- Экологический урон, который наносят горнорудные предприятия Армении;
- Организация COP29 в Баку и борьба с деструктивными изменениями климата.
Форум организован госагентством поддержки НПО и Азербайджанский национальным форумом неправительственных организаций.