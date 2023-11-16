Вестник Кавказа

Азербайджан соберет неправительственные организации в Зангилане

Азербайджан соберет неправительственные организации в Зангилане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Через два дня в Зангилане соберутся сотрудники азербайджанских неправительственных организаций. Они обсудят свою работу и поговорят об экологических проблемах региона, продуцируемых Арменией, и методах борьбы за улучшение экологии.

В понедельник в Зангилане пройдет первый на освобожденных землях Форум взаимодействия неправительственных организаций Азербайджана. Программа мероприятия рассчитана на два дня.

Заявки на участие в форуме подали сотрудники порядка двухсот НПО.

На форуме будет три ключевых темы:

  • Подведение итогов и обсуждение перспектив работы азербайджанских НПО;
  • Экологический урон, который наносят горнорудные предприятия Армении;
  • Организация COP29 в Баку и борьба с деструктивными изменениями климата.

Форум организован госагентством поддержки НПО и Азербайджанский национальным форумом неправительственных организаций.

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