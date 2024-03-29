В освобожденном Агалы прошла первая трудовая ярмарка

В освобожденном от армянской оккупации селе Агалы в Зангиланском районе Азербайджана прошла первая ярмарка труда: его новым жителям предложили 253 вакансии, которые предоставили 26 работодателей региона.

Программа "Большое возвращение" продолжается – в ее рамках государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения страны при поддержке Специального представительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах сегодня впервые организовало ярмарку труда в освобожденном от армянской оккупации селе Агалы в Карабахе.

Свои вакансии в разных сферах деятельности местным жителям предложили 26 работодателей из государственного и частного секторов, соискатели могли выбирать из 253 предложений, передает Trend.

Поиск кадров для работодателей сейчас как нельзя актуален для работодателей, которые начинают осваивать производство в новых районах страны – очень важно это и для новых жителей освобожденных регионов, поэтому им не только рассказали о многочисленных вакансиях и специфике работы, но и приняли их резюме и побеседовали и зарегистрировали подходящих кандидатов.

Также организаторы ярмарки рассказали соискателям о том, какие новые рабочие места вскоре появятся на освобожденных от оккупации территориях.