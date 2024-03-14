Азербайджан открывает регистрацию фермеров в освобожденных районах

В Азербайджане начинается регистрация фермеров, которые готовы осваивать освобожденные от армянской оккупации территории страны – им будут предоставлены необходимые для их бизнеса территории.

Минсельхоз Азербайджана сегодня объявил о старте регистрации фермеров, желающих перевести свои овцеводческие и пчеловодческие хозяйства в освобожденные от армянской оккупации территории страны.

Регистрация будет проходить на портале koc.eagro.az – подмодуле Электронной сельскохозяйственной информационной системы Азербайджана, передает АЗЕРТАДЖ.

"Фермеры, которые готовы иметь хозяйства на пастбищах на освобожденных территориях, зарегистрированные в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах или в Имишлинском, Бейляганском, Агдашском, Евлахском, Мингячевирском, Уджарском, Зардабском и Самухском районах, с 1 апреля могут внести информацию о своих хозяйствах на портале koc.eagro.az и зарегистрироваться. Для хозяйств им будут выделены летние пастбища на участке, который они выберут через портал"

- Минсельхоз Азербайджана

Более подробную информацию фермерам готовы предоставить государственные центры аграрного развития Минсельхоза страны, говорится в сообщении.